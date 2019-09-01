تركيا تبحث مع أمريكا خطوة .. مفاجئة للجميع في مجال المال والاعمال انفجار غامض في سماء نيويورك يثير القلق حول مصدره نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 2720 ببطارية تدوم 27 يوما اللواء سلطان العرادة يكشف عن السر الحقيقي الذي جعل من مأرب تنتعش اقتصاديا وتستقر أمنيا وتتحول قبلة لمئات الالف من أبناء اليمن ميسي يرحل عن برشلونة مجانا في 2020.. لكن بشرط بعد اعتزاله.. هذا ما قدمه الأسد إيتو داخل المستطيل الأخضر هجوم سعودي لأول مرة على الامارات في أشهر صحف المملكة : لن تتوانى عن التعامل بكل حزم ودعم المملكة للشرعية غير قابل للتحول عاجل : قبائل يمنية تعلن النفير العام ضد الامارات والانفصاليين وتوجه دعوة مهمة للجنوبيين والمغرر بهم (بيان) كشف حقيقة تعرض الشرعية لضغوطات سعودية .. مسئول يمني يعلن عن الحل الوحيد لما يحدث في الجنوب لماذا اعتذر حكم مباراة إسبانيا ورومانيا لراموس بعد إنذاره؟
قال خبراء إن انفجارا غامضا في سماء نيويورك، حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعود على الأرجح لسقوط نيزك من الفضاء.
ووصف أحد المتابعين في Waterloo الحدث، بظهور "خط ساطع وسريع" يعبر الأجواء، و"إشعاع بألوان قوس قزح".
وفي حديث مع شبكة CNN، صرح مايك هانكي، مدير العمليات في American Meteor Society، بأنهم "تلقوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن الانفجار.. إن ما كانوا يرونه هو الضوء الذي ينتج عن تصادم الأجسام مع الهواء والغلاف الجوي".
وأضاف أنه عادة ما يكون هناك تأخير بين الصوت والتقارير المرئية، لأن الصوت ينتقل أبطأ من الضوء.
وتشير معظم الحسابات من "حدث نيويورك" إلى أن موجة الضوء والضوضاء، استمرت من 1.5 إلى 3.5 ثانية. وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أي أضرار ناجمة عن كرة النار.
ويصطدم عدة آلاف من الشهب بالغلاف الجوي للأرض كل يوم، ولكن الغالبية العظمى تحدث فوق المحيطات والمناطق غير المأهولة بالسكان، ويخفي ضوء النهار عددا كبيرا منها.
وعموما، يصنف النيزك على أنه "كرة نارية" إذا كان أكثر إشراقا من حجم-4 (magnitude -4)، وهو بحجم إشراق كوكب الزهرة تقريبا في سماء الصباح أو المساء.