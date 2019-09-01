اللواء سلطان العرادة يكشف عن السر الحقيقي الذي جعل من مأرب تنتعش اقتصاديا وتستقر أمنيا وتتحول قبلة لمئات الالف من أبناء اليمن

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف اليوم اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب عن السر الحقيقي الذي جعل من مأرب تنتعش اقتصاديا وتستقر أمنيا وتتحول قبلة لمئات الالف من أبناء اليمن .

حيث قال " أن الوضع الأمني المستقر، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة في مأرب وفق توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي مكنها من استيعاب مئات المشاريع الاستثمارية، والاقتصادية ، وشهدت توسعاً عمرانياً وسكانياً غير مسبوق ، ونعمل بدعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على إنشاء مطار دولي، وأنجزنا مخططاً حضارياً لمدينة مأرب، بالإضافة إلى حرصنا على تجويد التعليم، وتطوير التعليم العالي وتمكين المرأة، كما نعمل على مشاريع متعددة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للمحافظة.

جاء هذا خلال استقبال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وفد صحيفة الغارديان البريطانية برئاسة الصحفية بيثان ماكيرنان الذي يزور المحافظة في مهمة صحفية.

وفي اللقاء رحب المحافظ العرادة بوفد صحيفة الغارديان في مأرب .. مشيراً إلى التاريخ العريق لصحيفة الغاردين التي تحتفل العام المقبل بمرور 200 عام على انطلاقها، ومدى ما تحظى به من احترام على المستوى العربي والعالمي.

وأضاف: "حرصنا منذ الوهلة الأولى على الوقوف مع الدولة ومع الوطن ، ما جعل من مأرب ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من مختلف المحافظات اليمنية وبمختلف انتماءاتهم ، هربوا من جحيم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ووجدوا في هذه المحافظة كل الترحاب وكامل الأمن والحرية ". موضحاً بأن محافظة مأرب مازالت تستقبل كل يوم المزيد من النازحين، وهي تحتضن حالياً مايربو عن 30 مخيماً، بالإضافة إلى المهاجرين الأفارقة.

ودعا المحافظ العرادة الوفد الصحفي للتعرف على الوضع في محافظة مأرب عن كثب ومن الميدان، ولقاء مختلف الشرائح، والاطلاع على المعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة .. مؤكداً بأن السلطة المحلية ستعمل على تقديم كل التسهيلات لإنجاح مهمتهم الصحفية.

من جهتها عبرت ماكيرنان عن سعادتها بلقاء المحافظ العرادة وما أبداه من ترحيب بوجود الوفد في المحافظة .. مشيرةً إلى أن زيارة الوفد الصحفي تأتي في إطار حرص الصحيفة للإطلاع عن قرب على الأوضاع في المحافظة وتجهيز عدد من المواد الصحفية .