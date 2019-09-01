ميسي يرحل عن برشلونة مجانا في 2020.. لكن بشرط

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فجرت صحيفة "ELPAIS" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" يمكنه الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني مجاناً، في صيف 2020.
وأوضحت الصحيفة أن "ميسي" يمكنه الرحيل عن برشلونة، في صفقة انتقال حر بالمجان، الصيف المقبل، ولكن بشرط وحيد.
وأضافت أن هناك بندًا في عقد "ميسي" مع برشلونة يسمح له بالرحيل مجانًا، في 30 يونيو/حزيران 2020، ولكن بشرط أن يكون ناديًا غير أوروبي.
وأشارت إلى أن "ميسي" جدد عقده مطلع العام مع برشلونة، حتى صيف 2021، وبموجب الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة للنجم الأرجنتيني من ناديه الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.
وارتبط اسم "ميسي" بالرحيل عن برشلونة وخوض تجربة جديدة، في أكثر من مناسبة، كان أبرزها اللحاق بمدربه الإسباني السابق "بيب غوارديولا"، بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.