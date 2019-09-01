بعد اعتزاله.. هذا ما قدمه الأسد إيتو داخل المستطيل الأخضر

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قرر أسطورة كرة القدم الكاميرونية "صامويل إيتو" اعتزال اللعب نهائيا، بعد مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات والألقاب.

وكانت آخر محطات صاحب الـ38 عاما، نادي قطر القطري الذي انضم لصفوفه في أغسطس/أب 2018، قبل أن يعلن عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" نهاية مسيرته حيث قال: "النهاية إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم".

وولد "إيتو" في مدينة دوالا في الكاميرون، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، في 10 مارس/آذار 1981.

وبدأ مسيرته كناشئ، ثم انتقل إلى أكاديمية شباب ريال مدريد الإسباني موسم 1996-1997، وتمت إعارته لصفوف ليغانيس، وبعدها تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الملكي، لكن لم يحصل على الفرصة ليرحل معارا إلى إسبانيول لمدة موسم.

وعاد "إيتو" في صيف 1999 وشارك مع الفريق الأول لريال مدريد كبديل في 7 مباريات، قبل أن يتم بيعه نهائيا إلى ريال مايوركا في يناير/كانون الثاني 2000.

ومع مايوركا بدأ نجم الكاميروني يبزغ في الدوري الإسباني، وخلال 154 مباراة نجح في تسجيل 66 هدفا، وصنع 7 أخرى، خلال 4 سنوات مع الفريق، وحصد لقبا وحيدا وهو كأس الملك موسم 2002-2003.

وانتقل "إيتو" إلى برشلونة في صيف عام 2004 بصفقة بلغت قيمتها آنذاك 27 مليون يورو، وخلال 199 مباراة، سجل 130 هدفا وصنع 40 أخرى، وتوج هدافا لـ"الليغا" في الموسم الثاني له مع الفريق الكتالوني.

وحصد "إيتو" مع البارسا خلال 5 سنوات، لقب دوري الأبطال (مرتان)، ولقب "الليغا" (3 مرات)، ولقب كأس السوبر الإسباني (مرتان)، ولقب الكأس (مرة واحدة)، قبل أن يرحل عام 2009 إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 20 مليون يورو.

وقضى الكاميروني موسمين مع إنتر ميلان، شارك في 102 مباراة، وسجل 53 هدفا، وصنع 25، وتوج خلالهما بلقب دوري الأبطال (مرة واحدة)، ولقب الدوري الإيطالي (مرة واحدة)، وكأس إيطاليا (مرتان)، ولقب كأس السوبر الإيطالي (مرة واحدة)، ولقب كأس العالم للأندية (مرة واحدة).

وانتقل "إيتو" للدوري الروسي عبر بوابة آنجي، ثم إلى الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وإيفرتون في تجارب قصيرة، وعاد للكالتشيو مع سامبدوريا لمدة 6 أشهر فقط، ثم انتقل للدوري التركي مع أنطاليا سبور وبعدها كونيا سبور، قبل أن يصل لمحطته الأخيرة نادي قطر القطري.

وعلى المستوى الدولي، انضم "إيتو" إلى المنتخب الكاميرون، لأول مرة، في 9 مارس/آذار 1997، وتوج مع الأسود بالميدالية الذهبية لأولمبياد سيدني عام 2000 على حساب إسبانيا، ولقب كأس الأمم الإفريقية (مرتان) على التوالي عامي 2000 و2002، وشارك في 4 نسخ من نهائيات كأس العالم وهي 1998 و2002 و2010 و2014، ونسختين لكأس العالم للقارات 2001 و2003.