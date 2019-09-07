عاجل : قبائل يمنية تعلن النفير العام ضد الامارات والانفصاليين وتوجه دعوة مهمة للجنوبيين والمغرر بهم (بيان)

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت قبائل المنطقة الوسطى اليوم السبت النفير العام دفاعا عند الأرض والعرض والكرامة تحت راية الجمهورية اليمنية، والحكومة الشرعية، ومساندة الجيش الوطني.

وأكدت قبائل ومشائخ المنطقة الوسطى والسلطات المحلية في مديريات لودر، والوضيع، ومودية، بمحافظة أبين، وقوفها الى جانب الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي لدعم الشرعية والجيش الوطني للجمهورية اليمنية.

وأدانت القبائل في بيان لها أصدرته عقب اجتماع موسع تفاعلا مع النكف القبلي لآل عوذلة، وللوقوف أمام الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة الوسطى والجنوب واليمن عامة، أدانت ما تعرض له أفراد الجيش الوطني من قصف وصفته بـ" الوحشي"، من قبل دولة الإمارات، مطالبة بالتحقيق وتوضيح من التحالف بما حدث .

وأعلنت القبائل تأييدها للبيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية مؤخرا، مطالبة التحالف بالاعتذار لكل ما صدر عن دولة الإمارات ووصفها لأبنائنا في الجيش الوطني بعناصر إرهابية.

كما طالبت ، قبائل الجنوب الذي ينتمي لها قيادات مايسمى المجلس الانتقالي وأفرادهم من المليشيات غير الشرعية بتحديد موقف في كل ما يمارس ضد قيادات و أبناء أبين والمنطقة الوسطى ممن وصفهم بعناصر إرهابية، ومداهمة وحرق منازلهم وسجنهم بحسب البطاقة والتحشيد للقتال في أرضنا.

ووجهت القبائل دعوة الى جميع المغرر بهم بتحكم العقل و تجنب الفتنة و العودة إلى منازلهم، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إدانة القصف الاماراتي، والتحقيق ومقاضاة دولة الإمارات العربية، بحسب البيان.

واجتمعت قبائل ومشايخ المنطقة الوسطى اليوم السبت تفاعلاً مع النكف القبلي لـ"آل عوذلة".

وخرج الاجتماع -الذي تقدمه اللواء علي محمد القفيش والشيخ الهيثمي عشال عضوي مجلس الشورى ووكيل محافظة أبين عبدالعزيز حمزة ومدراء عموم مديريات لودر والوضيع ومودية- بتأييد بيان المملكة العربية السعودية الصادر مؤخراً، وإدانة ما تعرض له أفراد الجيش الوطني من قصف وحشي من قبل دولة الإمارات، والمطالبة بالتحقيق والتوضيح من التحالف.

مأرب برس ينشر نص البيان الصادر عن

الإجتماع الموسع لقبائل المنطقة الوسطى تلبية لنكف قبائل ال عوذلة

اجتمع صباح يوم السبت الموافق7/9/2019قبائل ومشائخ المنطقة الوسطى والسلطات المحلية في مديريات لودر والوضيع ومودية تفاعلا مع النكف القبلي لا عوذلة والوقوف أمام الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة الوسطى والجنوب واليمن عامة واستهل الاجتماع بأية من الذكر الحكيم ثم رحل الأخوين اللواء علي محمد القفيش والشيخ الهيثمي عشال عضوي مجلس الشورى ووكيل محافظة أبين الاستاذ عبدالعزيز حمزة ومدراء عموم مديريات لودروالوضيع ومودية بالحاضرين من جميع القبائل من المنطقة الوسطى وبعد مناقشة من المشائخ والأعيان خرج الاجتماع بمايلي..

١_تأييد بيان المملكة العربية السعودية الصادر مؤخرا

٢_إدانة ما تعرض له أفراد الجيش الوطني من قصف وحشي من قبل دولة الإمارات و مطالبة التحقيق و توضيح من التحالف بما حدث

٣_مطالبة التحالف الاعتذار لكل ما نسب من دولة الإمارات بوصف أبنائنا الذي في الجيش الوطني ب عناصر إرهابية

٤_نطالب قبائل الجنوب الذي ينتمي لها قيادات المجلس الانتقالي و افرادهم من المليشيات الغير شرعية بتحديد موقف في كل مايمارس ضد قيادات و أبناء ابين المنطقة الوسطى من وصفهم بعناصر إرهابية و مداهمة و حرق منازلهم و سجنهم بحسب البطاقة و التحشيد للقتال في ارضنا

٥_تأكد قبائل المنطقة الوسطى محافظة ابين انها مع الحكومة الشرعية ممثله ب الرئيس,عبدربه منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية و الجيش الوطني للجمهورية اليمنية

٦_نعلن قبائل المنطقة الوسطي النفير دفاعا عند ارضنا و اعراضتا و كرامتنا تحت راية الجمهورية اليمنية و الحكومة الشرعية و مساندة الجيش الوطني

٧_ندعو جميع المغرر بهم بتحكم العقل و تجنب الفتنة و العودة إلى منازلهم

٨_نطالب الأمم المتحدة و مجلس الأمن و المنظمات الدولية التحقيق و المقاضاه لدولة الإمارات العربية بقصف أبنائنا بأكثر من ١٠ غارات وحشية