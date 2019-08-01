تركيا تبحث مع أمريكا خطوة .. مفاجئة للجميع في مجال المال والاعمال انفجار غامض في سماء نيويورك يثير القلق حول مصدره نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 2720 ببطارية تدوم 27 يوما اللواء سلطان العرادة يكشف عن السر الحقيقي الذي جعل من مأرب تنتعش اقتصاديا وتستقر أمنيا وتتحول قبلة لمئات الالف من أبناء اليمن ميسي يرحل عن برشلونة مجانا في 2020.. لكن بشرط بعد اعتزاله.. هذا ما قدمه الأسد إيتو داخل المستطيل الأخضر هجوم سعودي لأول مرة على الامارات في أشهر صحف المملكة : لن تتوانى عن التعامل بكل حزم ودعم المملكة للشرعية غير قابل للتحول عاجل : قبائل يمنية تعلن النفير العام ضد الامارات والانفصاليين وتوجه دعوة مهمة للجنوبيين والمغرر بهم (بيان) كشف حقيقة تعرض الشرعية لضغوطات سعودية .. مسئول يمني يعلن عن الحل الوحيد لما يحدث في الجنوب لماذا اعتذر حكم مباراة إسبانيا ورومانيا لراموس بعد إنذاره؟
أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أن حل الأزمة في جنوب اليمن هو "الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف دور الإمارات"، معربا عن ترحيبه بالحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي "لكن ليس في الوقت الراهن".
وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك "إننا نرحب بالحوار وهذا شيء ثابت، لكن نعتقد أنه المهم الآن هو أن نقف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف وهذا هو الحل؛ أن نعمل لتصحيح مسار التحالف الذي بسبب القصف الجوي، وما اتضح لنا في الفترة الأخيرة من الإمارات أنه خرج عن المسار".
وأضاف الحضرمي "نعتقد أن الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف الإمارات هو الحل، الحل للعودة إلى عدن، وإعادة بوصلة التحالف للاتجاه صحيح".
وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "لا نريد التركيز على القشور، بالضغط علينا بالتحدث مع الانتقالي، فالانتقالي مهما كان فهم إخواننا، وسيتم الحوار معهم مستقبلا في الوقت المناسب، لكن لباب الأمر الآن هو الجلوس مع الإمارات لحرف البوصلة مرة أخرى للاتجاه الصحيح بعدما انحرفت للأسف الشديد".
وقال الحضرمي "لا يوجد حتى الآن أي حوار بأي شكل من الأشكال مع الانتقالي، وذهابنا إلى مدينة جدة كان في البداية للجلوس مع الأشقاء في السعودية، كونهم قادة التحالف"، متابعا "نعلم أن هناك رغبة صادقة وواضحة وصريحة من الأشقاء في السعودية لإعادة بوصلة التحالف ضد الحوثي، الذي يمثل المشروع الإيراني في اليمن، وهذا واضح وجليّ".
وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك ضغوط سعودية على الحكومة اليمنية من أجل التفاوض مع الانتقالي، قال الحضرمي "ليست ضغوطا، بل محاولة لإعادة الاتجاه القوي التحالف، نحن نرحب بالحوار، وفي نفس الوقت نرى أن الطريق الوحيد لتصحيح المسار هو الجلوس مع الإمارات العربية المتحدة، وبتقويم ما يحدث، وهذا هو الطريق الأنسب لأي حوار".
وإجابة عن سؤال حول استجابة الإمارات لدعوة الحوار الذي تريده الحكومة، قال الحضرمي "نحن الآن في تشاور مستمر مع الأشقاء في السعودية، وليست لدينا معلومات إذا كان هناك استجابة من الإمارات".