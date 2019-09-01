لماذا اعتذر حكم مباراة إسبانيا ورومانيا لراموس بعد إنذاره؟

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اعتذر حكم مباراة المنتخب الإسباني ونظيره الروماني، ضمن تصفيات "يورو 2020"، لقائد ومدافع لاروخا، "سيرخيو راموس"، بعدما أشهر البطاقة الصفراء في وجهه.
وكشف "راموس" أن الحكم اعتذر له على الإنذار الذي تلقاه بعد احتفال بإحراز الهدف الأولى في مرمى رومانيا، مع العلم أن إسبانيا فازت في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وصرح مدافع ريال مدريد لصحيفة "آس" الإسبانية، قائلاً: "تحدثت عن الاحتفال مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي أيضًا نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس مشكلة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي".
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وحققت إسبانيا بطلة العالم 2010 فوزها الخامس على التوالي في التصفيات، رغم استكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع "دييغو يورينتي".
وتملك إسبانيا 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة وتأتي السويد بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز برباعية نظيفة على جزر فاروه ثم النرويج بالمركز الثالث بـ8 نقاط عقب الانتصار بثنائية على مالطة وتراجعت رومانيا للمركز الرابع بـ7 نقاط.