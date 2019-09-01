شاهد : ناجون من مجزرة الطيران الاماراتي يروون لحظة الاستهداف وتفاصيل ماحدث

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جرحى الجيش الوطني يروون لحظة استهداف الطيران الإماراتي للقوات الحكومية عند نقطة العلم على مشارف عدن في اغسطس الفائت ..