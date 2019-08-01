مكاشفة سعودية تفضح الامارات وما ارتكبه طيرانها وكيف تدخلت ابوظبي وانقذت الحوثيين على ابواب صنعاء (شاهد فيديو خطير) بعد بيان المملكة .. الامارات ترضخ وتتودد السعودية وتتحدث عن حسم في اليمن ايران تتحدى العالم وتبدأ بهذه الخطوة الخطيرة تصفية عالم نووي من جنسية عربية في ظروف غامضة أردوغان يُمجّد أرطغرل في ذكرى وفاته.. هذا ما قال عنه مصدر في شرطة مأرب يوضح ملابسات وتفاصيل إيقاف حافظ مطير صحيفة سعودية..المملكة والشرعية اليمنية.. صنوان معا إلى صنعاء ولو طال الزمن واشنطن توجه دعوة للمجلس الانتقالي وتكشف عن المستفيد من المأساة اليمنية لصالح السلاح والقات.. مشهد ثقافي يمني يعاني من التصحر والملاحقات والمنفى اللجنة الاقتصادية اليمنية تحذر تجار الوقود من تمويل الميليشيات الحوثية
هاجم محلل سعودي معروف ، الامارات واتهمها ضمنيا بالوقوف خلف الضربات الجوية التي استهدفت الجيش الوطني في اليمن ، وكانت تسجل حينها باسم (غارات خاطئة).
وقال المحلل والخبير الاستراتيجي علي التواتي القرشي في تغريدات رصدها مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر اليوم السبت «حينما قلت أن الجيش اليمني ليس جيش تباب كما اشيع وأنهم وحوش الجبال لم اتعد الحقيقة.. كنت أعلق على تقدمهم في صرواح وأرحب أيام صفاء النوايا وأعرف انهم تعرضوا لضربات جوية قيل حينها أنها "بالخطأ" دمرت معنوياتهم واوقفت تقدمهم».
واشار التواتي في تغريدة اخرى الى الغارات الجوية التي شنها الطيران الاماراتي على قوات الجيش وهي على ابواب عدن وقال :«رب ضارة نافعة.. كشفت الضربة المتعمدة للجيش الوطني عند بوابة العلم في عدن أن كافة الضربات منذ بداية الحرب لم تكن بالخطأ وأن الحليف (في اشارة للامارات) لديه أجندته الخاصة التي يلتزم بها منذ البداية».
وارفق التواتي فيديو خطير قال انه لشاهد من أهل اليمن يؤكد كل كلمة قالها ..