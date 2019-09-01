ايران تتحدى العالم وتبدأ بهذه الخطوة الخطيرة

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 263

بدأت إيران بتشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وقال بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق... سيشمل ذلك إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي السريعة والمتقدمة...

كل هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا التزم الجانب الآخر بتعهداته".

ولا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر 1)