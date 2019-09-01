مصدر في شرطة مأرب يوضح ملابسات وتفاصيل إيقاف حافظ مطير

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشف مصدر أمني في إدارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي بشرطة مأرب اليوم ملابسات وتفاصيل قضية احتجاز الضابط في الجيش ، حافظ مطير .

وأوضح المصدر في تغريدة على حساب شرطة مأرب بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالقول : “ننوه للجميع ان استمرار ايقاف الضابط/ حافظ مطير يأتي على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية كونه ضابط في القوات المسلحة اليمنية” .

ونفى المصدر الأمني أن يكون للسلطة المحلية أو شرطة محافظة مأرب أي علاقة بموضوع توقيف مطير أو استمرار احتجازه .

وكان مصدر محلي قد استنكر في وقت سابق محاولة البعض توظيف قضية الضابط مطير وغيرها من القضايا المركزية المتعلقة بمؤسسة الجيش والسعي لاستغلال مثل هذه القضايا كمدخل لمهاجمة مأرب وقيادتها وأجهزتها الامنية وذلك قبل التثبت من تلك القضايا ومعرفة حقيقتها.

وأشار إلى أن محافظة مأرب كجغرافيا تعتبر منذ انقلاب الميليشيات الحوثية مركزاً إدارياً وعسكرياً وتتخذ منها بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات مقراً رئيسياً لمزاولة أعمالها وأبرزها وزارة الدفاع بالإضافة إلى السلطات المحلية المعينة من الحكومة الشرعية لأمانة العاصمة صنعاء ومحافظات ” صنعاء، إب ، ذمار، البيضاء، المحويت ،ريمة.

لافتاً إلى أن السلطة المحلية والاجهزة الامنية بمحافظة مأرب تمارس مهامها في إطار الصلاحيات المخولة لها، دون أن تتدخل في القرارات والإجراءات التي تصدرها وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها كونها وزارة سيادية.

مؤكداً أن دائرة القضاء العسكري والنيابات والمحاكم العسكرية المتواجدة في مأرب هي المعنية بالنظر في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة اليمنية والمخولة بالفصل فيها وفقا للدستور والقانون.