«أسوشيتد برس»تكشف تفاصيل جديدة وخطيرة بشأن مؤامرة الإمارات ضد «الشرعية»وتتحدث عن جرح جديد في خاصرة التحالف قبائل ”أبين“ تحتشد لمواجهة مليشيا ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ بعد تحذير من ولي العهد... النيابة السعودية تحدد عقوبات كبيرة الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي بإتجاه «المملكة» وهذا مكان سقوطه مسؤولة أممية تفضح المستور: وثّقنا حالات تعذيب واغتصاب باليمن تورطت فيها «الإمارات» ماذا يعني انهيار التحالف السعودي الإماراتي بالنسبة لسياسة واشنطن في الخليج؟ شاهد بالفيديو.. انصار ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يهاجمون السعودية ويهتفون ضد الملك ”سلمان“.. ”برع برع يا سلمان يا عميل الأمريكان“ شاهد : زواج يمني بفتاة أمريكية في ميشيغان يشعل التواصل الاجتماعي أغلى لاعب في العالم يعود إلى المستطيل الأخضر قضية هزت العالم العربي والإسلامي وقعت في المملكة .. وبعد 4 سنوات القضاء السعودي يبرئ المتهمين
قالت مصادر محلية، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، إن قبائل محافظة أبين جنوب البلاد بدأت بالتحرك على الأرض والترتيب لإيقاف تمدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالمدينة التي ينحدر منها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن رجال القبائل تمكنوا بالفعل خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على بعض المناطق والمواقع بمديريتي شقرة وزنجبار في أبين، وقاموا باستحداث حواجز تفتيش في تلك البلدات لمنع تقدم قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي، بحسب الجزيرة نت.
يأتي ذلك في وقت أعلن بعض الموالين للانتقالي الجنوبي التعبئة والنفير العام لحشد المقاتلين من القبائل الموالية لهم من أجل ما أسموه المعركة الفاصلة والحاسمة مع قوات الحكومة الشرعية.
جاء ذلك بعد ساعات من إصدار السعودية بياناً أكدت فيه دعمها للحكومة الشرعية ورفضها لأحداث عدن، حيث قالت إنها لن تقبل بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في جنوب اليمن باستخدام القوة، مشددة على ضرورة الانسحاب من جميع المقرات الحكومية بعدن والانخراط في حوار جدة.
غير أن ذلك تزامن مع إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية لحلفائها الانفصاليين بالمحافظات الجنوبية، وقد وصلت خلال اليومين الماضيين -وفقاً لمصدر عسكري تحدث للجزيرة نت- أكثر من سبعين مدرعة عسكرية عبر سفينة إماراتية إلى مديرية البريقة بعدن، واستقرت بعدها في معسكر تابع للحزام الأمني بمنطقة بئر أحمد والذي أنشأته أبو ظبي.