الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي بإتجاه «المملكة» وهذا مكان سقوطه

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سقط صاروخ باليستي ظهر اليوم الجمعة في محافظة صعدة عقب محاولة إطلاقه باتجاه الأراضي السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وصعدت مليشيا الحوثي مؤخراً من استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تطلقها بشكل شبه يومي باتجاه الأراضي السعودية.