شاهد : زواج يمني بفتاة أمريكية في ميشيغان يشعل التواصل الاجتماعي

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حفل زفاف لطالب يمني على زوجته الأمريكية في ولاية ميشيغان.

وأظهر المقطع اتسام الحفل بالتقاليد اليمنية الشهيرة من ارتداء للزي اليمني واحتفالهما في الشوارع وسط السيارات كما هو المشهور في معظم البلدان العربية بحضور أصدقاء العروسين، ووسط الأغاني اليمنية.