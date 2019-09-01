أول زعيم عربي يتصل بزعيم السودان الجديد .. بعد تشكيل الحكومة...

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بعد أن تم تشكيل الحكومة السودانية التي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة، تلقى الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السوداني أول اتصال هاتفي من قبل أحد القادة العرب.
وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحث ولي عهد أبو ظبي، مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والسودان.
وقالت "وكالة أنباء الإمارات" عبر صفحتها على "تويتر" أن: "محمد بن زايد يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان.. تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.