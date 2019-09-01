مكتب التربية مأرب يناقش التعليم الأهلي في المحافظة ويضع آليات إنجاح العام الدراسي الجديد

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عقد مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب اجتماعاً برئاسة مدير عام المكتب الدكتور علي العباب ناقش الإجراءات والآليات اللازمة لإنجاح العام الدراسي الجديد 2019 - 2020م ، وتجاوز الصعوبات والعوائق التي شهدتها الأعوام الدراسية الماضية.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات بالمكتب آليتي تقييم التعليم الأهلي ومدى التزامها باللوائح والأنظمة ، وكذا آلية تفعيل التواصل مع المنظمات والجهات المانحة لدعم برامج ومشاريع وأنشطة مكتب التربية، ومساندة جهوده في مواجهة الأعباء الناجمة عن النزوح.
وفي الاجتماع وجه مدير عام مكتب التربية علي العباب جميع الإدارات التربوية في المحافظة والمديريات برفع مستوى الأداء وتعزيز تطبيق اللوائح الإدارية بما يحقق الأهداف المرجوة خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد العباب أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة جهود الجميع لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل ما تتعرض له من تجريف وحرب من قبل مليشيا الانقلاب الحوثية. مهيباً بالجميع تحمل المسؤولية وإدراك عظم الرسالة التعليمية والتربوية سواءً الإداريين أو المعلمين.
وشدد الدكتور العباب على الالتزام بالخارطة المدرسية والمتابعة المستمرة في تنفيذ الخطط وكل ما من شأنه الإسهام في سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب .. مشيداً بالدعم الذي توليه السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة للعملية التعليمية وإيلاءها كامل الاهتمام في إطار الإمكانات المتاحة.