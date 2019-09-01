في واقعة غريبة.. مسافر يقود طائرة ركاب

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن أحد المسافرين على متن طائرة بريطانية تابعة لشركة إيزي جيت، كانت متجهة لمدينة أليكانتي الاسبانية، أنه سيقود الطائرة بنفسه، بعد تأخر الرحلة لمدة ساعتين بسبب نقص في عدد الطيارين.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، أن أحد الركاب، ويدعى مايكل برادلي، أصابه الضيق من تأخر الرحلة، فتحدث إلى باقي المسافرين على متن الطائرة، وأخبرهم بأنه سيتوجه إلى قمرة القيادة وسيقود الطائرة بنفسه.

وأوضح لهم برادلي بعد ذلك أنه يعمل طيارًا في نفس الشركة (إيزي جيت)، وأن لديه رخصة وبطاقة هوية تؤهله لقيادة الطائرة، وبالمصادفة كان برادلي ضمن الركاب بصحبة عائلته.

وقال مايكل للركاب: "زوجتي التي تجلس في الصف 15 مع طفلي الصغير أخبرتني أن الرحلة سيتم تأجيلها لمدة ساعتين بسبب نقص عدد الطيارين، حيث إنهم بحاجة إلى طيار واحد حتى يتمكنوا من السفر، بعد تفكير عميق، قمت بالاتصال بشركة (إيزي جيت)، وأخبرتهم بهويتي وبأنني أحمل رخصة قيادة طائرات، وأنني على استعداد لمساعدتهم وقيادة الطائرة إلى أليكانتي".

وأشار مايكل إلى أن الشركة أخبرته بموافقتها على عرضه، وقوبل كلامه بالضحك والتصفيق والهتاف من قبل الركاب الذين وصفوه بالبطل خفيف الظل، وبالفعل قام برادلي بقيادة الطائرة بسلام إلى أليكانتي.