وفاة إعلامي يمني شهير ..تعرف عليه

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-تغطيات

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توفي مساء امس الخميس، الإعلامي اليمني أحمد محمد الذهباني، إثر مرض عضال ألم به.

ورحل الفقيد الذهباني بعد حياة حافلة بالعطاء الزاخر في خدمة الوطن في المجال الإعلامي تمتد لأكثر من 40 عاماً.

ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين المذيع الإعلامي المخضرم أحمد محمد الذهباني الذي وآفته المنية أمس الخميس بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت النقابة في بيان لها "بهذا الرحيل الموجع فقد الوسط الإعلامي في اليمن أبرز الإعلاميين الذين تركوا بصمة مشرقة في الأجيال الإعلامية والجمهور المتابع له عبر شاشة الفضائية اليمنية". وأضاف البيان "تميزت مسيرته الإعلامية التي استمرت لأكثر من أربعين عاما بالعطاء والإبداع والتفاني، وكان الفقيد أحد قيادات نقابة الصحفيين اليمنيين، حيث أنتخب عضوا في مجلس النقابة في العام 1999م، ورأس اللجنة القانونية حينها".

وسبق وأنتخب عضوا في الهيئة الإدارية لفرع النقابة بصنعاء في العام 1996م، والتحق الفقيد بالعمل الإذاعي والإعلامي مبكرا في العام 1965م في إذاعة صنعاء، ثم انتقل في العام 1975 إلى العمل التلفزيوني الذي اجاد فيه وقدم محتوى ثريا وبرامج هادفة أبرزها برنامج " صورة" الناقد والجريء، ولقاء مع فنان. وكان مذيعا حاضرا في تقديم النشرات الإخبارية، وتتلمذ على يديه الكثير من الإعلاميين والمذيعين الشباب الذي كان ملهما وموجها لهم.

وتقدمت نقابة الصحفيين تتقدم بأحر التعازي لأسرته الكريمة والوسط الإعلامي والصحفي.