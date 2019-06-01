مخاوف من ارتفاع وفيات السرطان في اليمن

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر نقص التمويل على حياة 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، قد يواجهون الموت إن لم يتم علاجهم. وقالت المنظمة ، في تغريدة عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر ، :”لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في اليمن أصبح كذلك”. وأضافت :”سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان، إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل”. وشددت المنظمة على أن عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من توقف عدد من برامجها الإنسانية جراء نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي 2019 المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار.