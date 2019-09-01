مخاوف من ارتفاع وفيات السرطان في اليمن وفاة معتقل جديد تحت التعذيب في سجون الحوثيين مسؤول عسكري أمريكي يهاجم ميليشيات الحوثي ويكشف عن الجهة التي تقف خلفهم مليشيات «الانفصال» تعلن الحرب على القوات السعودية المتواجدة بـ«عدن»..اشتباكات عنيفة و الانفجارات تهز المدينة الحكومة «الشرعية» تصدر بياناً هاماً رداً على بيان المملكة العشرات من جرحى «الجيش» الوطني يعودون من الخارج دون استكمال علاجهم إعلان عاجل من المملكة يصدم «الانفصاليين» ويغضب «الإمارات».. المملكة تنتصر للشرعية - تفاصيل بيان حاسم بعد سنوات من الإختطاف والتنكيل.. وفاة تربوي في سجون الموت «الحوثية» الوزير «عسكر» يدعوا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات رادعة ضد جرائم «الحوثيين» ”هادي“ يبلغ ”واشنطن“.. الانتخابات الرئاسية هي سبيلنا للسلام
توفي أحد المعتقلين والمخفيين قسرياً، في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثراً من عمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها، بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله.
وأفادت مصادر محلية أن المعتقل علي عبدالله حسن العمار توفي، الخميس، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي ميليشيا الحوثي، والإهمال صحياً طوال فترة اعتقاله.
وتعرض المعلم والتربوي علي العمار، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ثلاثة أعوام، لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل، وينتمي العمار، بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس.
وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذين توفوا في سجون ميليشيات الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقلاً.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين، كشفت مؤخراً أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قتلوا على يد ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب قبل أكثر من 4 سنوات، إضافة إلى تعرض قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي باليمن لإصابات نارية مختلفة، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحتجز في سجونها الآلاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب.