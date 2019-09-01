مليشيات «الانفصال» تعلن الحرب على القوات السعودية المتواجدة بـ«عدن»..اشتباكات عنيفة و الانفجارات تهز المدينة

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن مساء اليوم الخميس بأن مليشيات الانتقالي اقدمت على تنفيذ هجوم مسلح ضد القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة «عدن»والتي تم تكليفها في مهمة حراسة القصر .

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان الهجوم المسلح اعقبة انفجارات متتالية هزت المنطقة رافقها اشتباكات عنيفة في جوار القصر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اصدرت مساء اليوم بياناً طالبت فيه مليشيات الانتقالي بتسليم مؤسسات الدولة التي احتلتها في عدن للحكومة الشرعية.

وتعهدت المملكة باستمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.