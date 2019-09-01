العشرات من جرحى «الجيش» الوطني يعودون من الخارج دون استكمال علاجهم

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استقبلت اللجنة الطبية العسكرية جرحى الجيش الوطني اليوم الخميس العائدين من جمهورية مصر العربية دون استكمال اجرائاتهم الطبية
وصرح مدير العلاج في الخارج في اللجنة ان عدد العائدين من مصر اكثر من 100 جريح تتوزع جرحاتهم بين عظام واعصاب وعيون ومسالك وغيرها ممن تعذر علاجهم داخل الوطن ممايؤدي الى تضاعف جراحهم بعد عودتهم
يذكر ان اللجنة الطبية العسكرية قد اصدرت الشهر الماضي بيانا تعلن تعذر علاج اي جريح خارج اليمن بسبب عدم صرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى في الخارج