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العشرات من جرحى «الجيش» الوطني يعودون من الخارج دون استكمال علاجهم

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استقبلت اللجنة الطبية العسكرية جرحى الجيش الوطني اليوم الخميس العائدين من جمهورية مصر العربية دون استكمال اجرائاتهم الطبية 

 

وصرح مدير العلاج في الخارج في اللجنة ان عدد العائدين من مصر اكثر من 100 جريح تتوزع جرحاتهم بين عظام واعصاب وعيون ومسالك وغيرها ممن تعذر علاجهم داخل الوطن ممايؤدي الى تضاعف جراحهم بعد عودتهم 

 

يذكر ان اللجنة الطبية العسكرية قد اصدرت الشهر الماضي بيانا تعلن تعذر علاج اي جريح خارج اليمن بسبب عدم صرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى في الخارج

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