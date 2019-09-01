إعلان عاجل من المملكة يصدم «الانفصاليين» ويغضب «الإمارات».. المملكة تنتصر للشرعية - تفاصيل بيان حاسم

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس رفضها التام للتصعيد الأخير الذي افتعلته مليشيات الانتقالي في عدن ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ودعت المملكة مليشيات الإنتقالي إلى إعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية التي تسيطر عليها في عدن للحكومة الشرعية حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وشددت المملكة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم.

وأكدت المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.

كما اعلنت المملكة استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من احداث عدن والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وتعهدت المملكة باستمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني / عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.