بعد سنوات من الإختطاف والتنكيل.. وفاة تربوي في سجون الموت «الحوثية»

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 346

توفي اليوم الخميس أحد المعتقلين والمخفيين قسريا، في سجون مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المعلم والتربوي علي العمار توفي فجر اليوم الخميس في سجون مليشيات الحوثي بعد سنوات من الإختطاف والتعذيب والتنكيل، وينتمي العمار بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذين توفوا في سجون جماعة الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقل.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي، تحتجز في سجونها الألاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع انواع التعذيب.