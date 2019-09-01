الوزير «عسكر» يدعوا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات رادعة ضد جرائم «الحوثيين»

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث وزير حقوق الانسان محمد عسكر، اليوم، الخميس مع نائب رئيس البعثة الأمريكية في اليمن منير جنيد مستجدات الوضع على الساحة اليمنية وأوجه التعاون المشترك.

واستعرض اللقاء حالة حقوق الانسان في مختلف المحافظات واستمرار جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية والمخالفة للقانون الدولي، ومنها جرائم تجنيد الاطفال واستمرار قصف المدن والاحياء السكنية بمختلف الثقيلة والمتوسطة وما خلفته من ضحايا.

وشدد عسكر على اتخاذ المجتمع الدولي مواقف رادعة تدين المليشيات الانقلابية لوقف استمرار الجرائم التي تقوم بها بحق اليمنيين، مثمناً مواقف الولايات المتحدة الامريكية ووقوفها الواضحة ضد المشروع الايراني في المنطقة والدعم الرئيسي للحوثيين.

واكد ان كافة الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد اليمنيين لن تسقط بالتقادم، لافتاً الى ان الحكومة اليمنية تقوم برصد كافة الانتهاكات وستقوم بتقديم ملفات متكاملة للمحاكم الدولية بالجرائم التي تقوم بها هذه المليشيات.. داعيا إلى توحيد القرار الدولي في مجلس حقوق الإنسان وخصوصا في الدورة الحالية في سبتمبر الجاري نظر لحجم التضليل الحاصل هناك.