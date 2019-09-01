هل ينتقم برشلونة من ديمبلي بسبب إفشال صفقة نيمار؟

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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طمأنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، النجم الدولي الفرنسي "عثمان ديمبلي" على مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني، بعدما كان يخشى من انتقام إدارة البلوغرانا بعدما تسبب في إفشال التعاقد مع البرازيلي "نيمار"، بسبب رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ضمن صفقة تبادلية.

وأوضح الصحيفة أن إدارة برشلونة سوف تضع خطة إعلامية للتعامل مع "ديمبلي"، بوصفه أحد العناصر الرئيسية في هجوم الفريق، برفقة النجوم الثلاثة، الأوروغوياني "لويس سواريز" والفرنسي "أنطوان غريزمان"، والأرجنتيني الأسطورة "ليونيل ميسي".

وأكدت أن مسؤولي برشلونة لن يتعاملوا مع "ديمبلي" على أساس أنه السبب الرئيس في فشل صفقة "نيمار"، عندما رفض اللاعب الفرنسي الدولي الرحيل إلى باريس سان جيرمان في إطار الصفقة التبادلية المقترحة وقتها، بل على العكس، ستكون هناك إستراتيجية للدفاع عن صاحب الـ22 عامًا، أمام وسائل الإعلام.

وتابعت الصحيفة: "سيكون مسؤولو برشلونة حاضرين للدفاع عن ديمبلي في أي مناسبة، سواء علنية أو خاصة، وسوف تساعده الإدارة الفنية على تخطي الصعوبات التي يعانيها في التأقلم على الوضع داخل البلوغرانا، كما سيكون هناك فحص طبي دوري ومستمر للاعب، في ظل معاناته من الإصابات المتكررة خلال الموسمين الماضيين".

وأردفت: "سيتم العمل من خلال المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال، ومدير أعمال ديمبلي، موسى سيسوكو، على تنفيذ برنامج غذائي وجسماني للاعب الفرنسي، كي يكون جاهزًا في المرحلة المقبلة".

وانضم "ديمبلي" إلى برشلونة قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، صيف 2017، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.