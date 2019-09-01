الفيفا يكشف قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي في 2019

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي لعام 2019.

وفرض الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، سيطرته على القائمة، وذلك للمرة الأولى منذ 2009، بوجود 21 لاعبا مقابل 20 للدوري الإسباني، الدرجة الأولى "الليغا".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – دافيد دي خيا – إيدرسون مورايش – يان أوبلاك – مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا – ترينت ألكسندر أرنولد – داني ألفيش – جواو كانسيلو – داني كارفخال – جورجيو كيليني – فيرجيل فان دايك – دييجو جودين – جوشوا كيميتش – كاليدو كوليبالي – إيمريك لابورت – ماتيس دي ليخت – جيرار بيكيه – سيرخيو راموس – أندرو روبرتسون – أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – رافائيل فاران – مارسيلو – كايل واكر.

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كاسيميرو – كيفين دي بروين – كريستيان إريكسن – فيرنيكي دي يونج – توني كروس – أرتور ميلو – لوكا مودريتش – بول بوجبا – إيفان راكيتيتش – برناردو سيلفا – دوسان تاديتش – أرتورو فيدال.

خط الهجوم: سيرخيو أجويرو – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان – هاري كين – روبرت ليفاندوفسكي – ساديو ماني – ليونيل ميسي – كيليان مبابي – نيمار – كريستيانو رونالدو – محمد صلاح – سون هيونج مين – رحيم سترلينج – لويس سواريز.