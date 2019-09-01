الفيفا يكشف قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي في 2019 مورينيو يرشح هذا اللاعب لتكوين مثلث مرعب مع ماني وصلاح اللواء «العكيمي» يهنئ طالبتي الجوف الحاصلتين على أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة فيسبوك تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها على الإنترنت هكذا انتهت قضية القصبي والسدحان في المحكمة تحديث أندرويد 10 يخفي لغزا سريا! (فيديو) السعودية توقع 5 اتفاقيات جديدة ومحمد بن سلمان يحدد 60 يوما كأخر مهلة ملكية أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات بعد مرضها.. فنانة شهيرة تستعين بالقرآن ”الإمارات توحد اليمنيين“.. ”مأرب برس“ يسلط الضوء على تنوع وتعاضم المواقف الوطنية الرافضة لسياسة الإذلال والتقسيم (تقرير)
رشح المدرب البرتغالي الشهير "جوزيه مورينيو"، مهاجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب الغابون "إيمريك أوباميانغ"، للانضمام إلى ليفربول، وذلك خلال تحليله على شبكة قنوات "سكاي سبورتس".
وقال "مورينيو": "أعتقد أن أرسنال لديه هجوم مميز هذا الموسم، أفهم جيدا أن أوباميانغ يفضل اللعب في مركز رأس الحربة الصريح لأنه يعتقد أنه سيسجل الكثير من الأهداف، لكنه يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف إذا لعب في الجانب الأيسر".
وأضاف المدرب البرتغالي: "في ليفربول يعود فيرمينو إلى الخلف ويتحرك بين الخطوط ليفتح مساحات لصلاح وماني، أيضا يُمكن لأوباميانغ أن يسجل الكثير من الأهداف إذا لعب في الجانب الأيسر في الريدز"، مشيراً إلى أن المهاجم الغابوني سينفجر أكثر داخل قلعة "آنفيلد".
وكان المهاجم الغابوني قد انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2018 في صفقة ضخمة كبدت الخزينة أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني، وفي الموسم الماضي، نجح في تسجيل 22 هدفا على مستوى "بريميرليغ".