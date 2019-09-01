مورينيو يرشح هذا اللاعب لتكوين مثلث مرعب مع ماني وصلاح

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رشح المدرب البرتغالي الشهير "جوزيه مورينيو"، مهاجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب الغابون "إيمريك أوباميانغ"، للانضمام إلى ليفربول، وذلك خلال تحليله على شبكة قنوات "سكاي سبورتس".

وقال "مورينيو": "أعتقد أن أرسنال لديه هجوم مميز هذا الموسم، أفهم جيدا أن أوباميانغ يفضل اللعب في مركز رأس الحربة الصريح لأنه يعتقد أنه سيسجل الكثير من الأهداف، لكنه يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف إذا لعب في الجانب الأيسر".

وأضاف المدرب البرتغالي: "في ليفربول يعود فيرمينو إلى الخلف ويتحرك بين الخطوط ليفتح مساحات لصلاح وماني، أيضا يُمكن لأوباميانغ أن يسجل الكثير من الأهداف إذا لعب في الجانب الأيسر في الريدز"، مشيراً إلى أن المهاجم الغابوني سينفجر أكثر داخل قلعة "آنفيلد".

وكان المهاجم الغابوني قد انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2018 في صفقة ضخمة كبدت الخزينة أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني، وفي الموسم الماضي، نجح في تسجيل 22 هدفا على مستوى "بريميرليغ".