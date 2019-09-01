اللواء «العكيمي» يهنئ طالبتي الجوف الحاصلتين على أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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هنئ محافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي امس الاربعاء الطالبتين الحاصلتين على ترتيب ضمن أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة من محافظة الجوف خلال العام الدراسي 2018 / 2019م.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي مع أولياء أمور الطالبتين سميه عبدالرحمن الروحاني ونهى قائد مكرد هنأهم من خلاله بهذا النجاح الكبير الذي يحسب للجوف ككل، وحث على دعم الطالبتين لمواصلة الدراسات العليا لرفد المحافظ بكوادر مؤهلة من أبنائها.

وعبر محافظ المحافظة اللواء العكيمي عن مدى سعادته وفخره بالتفوق والنجاح الكبير الذي حصدته الطالبتين بحصولهما على نسبة 98 % مؤكدا أن هذا النجاح يعد نجاحا لمحافظة الجوف باكملها ودليل على انها قطعت شوطا كبيرا في مجال التعليم ويجب على بقية الطلاب الاجتهاد والمثابرة ملتمسين طرق النجاح والتفوق .

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به مكتب التربية والتعليم ممثلا بالدكتور محمد صالح محسن وكامل الكادر المتميز في تطوير العملية التعليمية في المحافظة مشددا على مواصلة الجهود ومضاعفتها للارتقاء بالمحافظة .

الجدير بالذكر انه ولأول مرة تحصل الجوف على مركزين من أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية وهذا يعكس حجم اهتمام السلطة المحلية بقيادة اللواء أمين العكيمي بالقطاع التعليمي في المحافظة مما أسهم في تطوير المحافظة وتحسين صورتها وتصديرها على انها محافظة علم وسلم وحضارة .