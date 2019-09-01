تحديث أندرويد 10 يخفي لغزا سريا! (فيديو)

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اكتشف متابعو أخبار "غوغل" لعبة سرية مخبأة في أحدث إصدار من برنامج "أندرويد".

ووصل تحديث "أندرويد 10" إلى بعض الهواتف الذكية يوم 3 سبتمبر، وهو يخفي لغزا غير مدون داخل الإعدادات.

وتتكون اللعبة، واسمها Nonogram، من شبكة تتطلب ملء الخلايا عبر لغز صعب لكشف صورة مخفية.

وفي إصدار "غوغل"، يجب الكشف عن الصور ذات الصلة بنظام "أندرويد"، وفقا لما اكتشفه خبراء الأداة في 9to5Google.

- كيفية فتح لعبة "أندرويد 10" المخفية:

أولا، تأكد من تثبيت آخر تحديث لبرنامج "أندرويد 10"، الذي يتوفر حاليا لهواتف "بكسل" من "غوغل"، ولكن سيُطرح على هواتف أخرى في الأسابيع المقبلة.

وبمجرد التحديث، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح الإعدادات واضغط على قسم About Phone (عن الهاتف).

2- انقر على "نسخة أندرويد".

3- اضغط على إصدار "أندرويد 10" عدة مرات بسرعة كبيرة.

4- انقر نقرا مزدوجا فوق "1" في شعار "أندرويد 10"، ليصبح قابلا للسحب.

5- قم بالتدوير واسحبه لوضعه عبر "0".

6- الهدف هو إنشاء "Q"- "أندرويد Q" كان الاسم الرمزي لنظام "أندرويد 10".

7- اضغط على شعار "أندرويد" مرة أخرى، وستبدأ لعبة Nonogram بالظهور.