أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات

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قال الأمير السعودي عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، إن "السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات"، مستدركا بقوله: "طبعا هذا قبل عامين".
واستشهد بتقرير سابق يتحدث عن القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية.
وتابع بن ناصر آل سعود في تغريدة بموقع "تويتر": "أي قبل طائرات (ال ف15 أس أي)، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة"، مضيفا أن "ما خفي أعظم (..)"، على حد قوله.
وأردف الأمير السعودي قائلا: "لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا ".