بعد مرضها.. فنانة شهيرة تستعين بالقرآن

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كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن إصابتها بالمرض وحاجتها للرعاية الطبية، وذلك بعد عودتها بوقت لاحق من بمهرجان همسة للفنون والآداب، ليلة أمس، والتي نالت تكريمًا فيه.
حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة بموقع الصور العالمي، "Instagram "، صورة مستعينة بآيات سورة الفلق، من القرآن الكريم، والتي يستعين بها الأشخاص عادة لتجنب الإصابة بالعين والحسد.
وذلك بعدما نشرت، صورة توضح فيها إصابتها واحتياجها لتعليق المحلول الطبي.
يشار إلى أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.
كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل "زلزال"، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.
وشاركت في مسلسل "بركة" مع عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية ورياض الخولي، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كري