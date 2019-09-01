آخر الاخبار

الفيفا يكشف قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي في 2019 مورينيو يرشح هذا اللاعب لتكوين مثلث مرعب مع ماني وصلاح اللواء «العكيمي» يهنئ طالبتي الجوف الحاصلتين على أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة فيسبوك تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها على الإنترنت هكذا انتهت قضية القصبي والسدحان في المحكمة تحديث أندرويد 10 يخفي لغزا سريا! (فيديو) السعودية توقع 5 اتفاقيات جديدة ومحمد بن سلمان يحدد 60 يوما كأخر مهلة ملكية أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات بعد مرضها.. فنانة شهيرة تستعين بالقرآن ”الإمارات توحد اليمنيين“.. ”مأرب برس“ يسلط الضوء على تنوع وتعاضم المواقف الوطنية الرافضة لسياسة الإذلال والتقسيم (تقرير)

سبأفون .. أصالة وتواصل

مشروب متداول بشكل يومي قاتل .. يتسبب في رفع معدلات الوفاة

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 937

كشف فريق من العلماء عن دور مشروب متداول بشكل يومي في العالم يؤدي الى رفع معدلات الوفاة المبكرة.

قام فريق من العلماء بإجراء دراسة واسعة النطاق شملت 450 ألف شخص موزعين على 10 دول أوروبية استمرت لأكثر من 19 عاما.

حيث توصل العلماء إلى أن شرب الصودا أو الكولا، أكثر من كوبين في اليوم يرفع من معدلات الوفاة المبكرة لدى هؤلاء الأشخاص بشكل أكبر من الذين يتناولون المشروب مرة واحدة في الشهر.

ويتسبب شرب الصودا بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة للتسبب بحدوث إلتهابات معوية.

وقال الدكتور شارون هوريش، الطبيب المساعد في جامعة إيموري بأتلانتا، بأن المشروب يتسبب بأمراض في الجهاز الهضمي بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إقراء أيضاً
فيسبوك تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها على الإنترنت
تحديث أندرويد 10 يخفي لغزا سريا! (فيديو)
230 هجوما على الإمارات في 8 أشهر
حيلة بسيطة... استخدم واتساب بدون شريحة
هل جهازك آيفون؟ .. اختراق الواتساب الخاص بك ممكنا وهذا ما عليك فعله
تحذير .. 4 طرق غير متوقعة يخترق بها القراصنة اجهزتكم الخاصة ويدمرونها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس