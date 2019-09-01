مفتي مصر السابق: من أراد رؤية النبي في المنام فعليه بهذا الأمر

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قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق إننا " لا نعلم فى الشريعة انه يوجد نوع من الصلاة يمكن بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، لافتا الى انه إذا كان هناك من قال إنى جربت ركعتين فرأيت رسول الله فهو أمر تجريبى شخصي وليس بأمر شرعي".
وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى له الى أن الصلاة خير موضوع، وأن قراءة القرآن ثوابها عظيم، وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إليها كل مؤمن، ولكن ورود كيفية لرؤيته لم يصح بها حديث منسوب إليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك صحيحًا لجرَّبه كل الناس واستمتعوا برؤيته مناما في كل ليلة أو في ليالٍ كثيرة.
وأكد الدكتور علي جمعة أن المسلمين عرفوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسيرته العطرة وآمنوا به، وأحبوه كثيرًا ، ناصحا أن من أراد أن يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في منامه فعليه أن يقرأ كثيرًا في سيرته العطرة -عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم .