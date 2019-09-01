رسالة شفهية من الكنيسة الأرثذوكسية للملك سلمان وولي عهده

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نقل مسؤول بارز في الكنيسة الأرثذوكسية اليونانية رسالة شفهية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان هيرونيموس الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تسليم هذه الرسالة جرى أمس الأربعاء أثناء اجتماع عقد في محافظة جدة بين وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف والمطران جبريل، الممثل الشخصي لرئيس الكنيسة اليونانية، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة.

وذكرت الوكالة أن عميد الدبلوماسية السعودية والمسؤول المسيحي استعرضا أثناء الاجتماع جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، مع التأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.