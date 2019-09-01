سعودية منتقبة تنضم للشرطة الأمريكية

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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روت المواطنة السعودية آلاء الحمد ، تفاصيل عملها مع الشرطة الأمريكية ، بعدما رشحتها جامعة إنديانا ستيت، للعمل مع شرطة إنديانا، ضمن برنامج التطبيق العملي لدراستها في علم الجريمة والعدالة الجنائية.

وقالت “الحمد” خلال لقاء مع “برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن دورها يتلخص في مرافقة الشرطة ومتابعة البلاغات التي وردت لهم، لافتة إلى أن الشرطة كانت توفر لها حماية مشددة كونها حديثة، ذلك خلال مباشرة جرائم إطلاق النار أو الانفجارات حفاظاً على حياتها.

وأوضحت “الحمد” أن من أبرز البلاغات التي تأثرت بها هي وفاة امرأة مُسنّة؛ بسبب ارتفاع درجة البرودة إلى -31؛ حيث كانت تعاني من مرض الزهايمر، وكانت الممرضة المسؤولة عنها غير متواجدة ، فخرجت المُسنة من المنزل وأغلق الباب ولم تستطع العودة مرة أخرى فتوفت من شدة البرودة، فتمت محاسبة الممرضة على إهمالها .