هجوم عنيف شرق صنعاء وسقوط قتلى حوثيين ومصدر يروي ماحدث

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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سقط أكثر من 15 قتيلا حوثيا اليوم الخميس في هجوم فاشل على مواقع الجيش بحريب نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء ان قوات الجيش الوطني تمكنت ظهر اليوم الخميس من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي في جبهة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر في اللواء 125 المرابط في المنطقة ، أن أكثر من خمسة عشر قتيل سقطوا في صفوف المليشيات الحوثية ومازالت جثث بعضهم مرمية بعد فرار المليشيات عقب التصدي للهجوم.