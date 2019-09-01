مسؤول أمريكي بارز يكشف عن محادثات ”أمريكية ـ حوثية“ ومصادر تزيح الستار عن ”مبادرة ترمبية جديدة“ تخص اليمن

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، إن واشنطن تجري محادثات مع جماعة الحوثي الحليفة لإيران في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن.



وأكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأمريكي في تصريحات أدلى بها خلال زيارته للسعودية: "نحن نركز بشدة على محاولة إنهاء الحرب في اليمن"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وأضاف: "نجري أيضًا محادثات مع الحوثيين قدر الإمكان، لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع."



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت يوم 27 أغسطس الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة في سلطنة عمان، بين السعودية من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.



وأوضحت الصحيفة أن "مبادرة ترامب" تهدف إلى دفع السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى التفاوض مع الحوثيين من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، وسط زيادة المخاوف من اندلاع نزاع أوسع على خلفية تصاعد التوتر مع إيران.