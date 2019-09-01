استقالة شقيق رئيس الوزراء من الحكومة

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أعلن جو جونسون، شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدولة للجامعات والعلوم، الخميس، عن استقالته من منصبه كنائب برلماني ووزير".
وغرد "جو" على صفحته بتويتر قائلا: "استقلت بسبب شعوري بالتشتت بين ولائي لأسرتي والمصلحة الوطنية".
وأشار إلى التمزق الذي عاشه بين ولائه لأسرته والمصلحة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أنه توتر لا يمكن معالجته، مضيفا "حان الوقت للآخرين أن يتولوا أدواري كنائب برلماني ووزير".
وكان "جو" يشغل منصب وزير الدولة للجامعات والعلوم، إضافة إلى كونه نائبا برلمانيا عن مدينة أوربينغتون بمقاطعة كنت، جنوب شرقي بريطانيا، منذ 9 سنوات.