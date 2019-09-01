أخطر تهديد يقوده أردوغان ضد أوربا.... ستفتح الابواب

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين الموجودين على أراضيه للوصول إلى أوروبا، إذا لم تحصل بلاده على المساعدات الدولية اللازمة.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية له الخميس: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب، في حال استمرار ذلك".

وفي ما يتعلق بالملف السوري، قال أردوغان، إننا عازمون على إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات بسوريا بحلول الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر الجاري