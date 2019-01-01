الاحمر اليمني يحصد اول نقطة في انطلاق تصفيات كأس العالم 2022

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حقق المنتخب اليمني الاول اليوم الخميس تعادلا مهما في انطلاق الجولة الاولى للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس اسيا.
واستطاع منتخب اليمن قلب تأخره بهدف الى تقدم بهدفين على منتخب سنغافورة قبل ان تتمكن سنغافورة من تسجيل التعادل 2-2 ، وقدم لاعبو المنتخب اليمني اداءا مميزا.
وسجل للمنتخب اليمني المهاجم عبدالواسع المطري في الدقيقة 34 ، فيما اضاف محسن قراوي الهدف الثاني عند الدقيقة 45 .
امام هدفي سنغافورة فسجلت في الدقيقة 27 والدقيقة 51.