المبعوث الاممي يتحدث عن فرصة ترعاها السعودية ويدعو الى اغتنامها

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس الخميس، دعمه للمحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية السعودية.

وحث المبعوث الأممي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

ونفت الحكومة اليمنية امس اجراء اي محادثات مع الانفصاليين في جدة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن بدء محادثات غير مباشرة بين الطرفين.

وتتمسك الحكومة بشروطها التي يأتي في مقدمتها انسحاب مليشيات الانتقالي من المواقع والمناطق التي سيطرت عليها قبل اي حوار مع الانفصاليين ، بحسب تأكيد مصدر حكومي تحدث في وقت سابق لمأرب برس.