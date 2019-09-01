اعلان جديد من المتحدث باسم قوات التحالف العربي

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون على أماكن مدنية من مدينة خميس مشيط في السعودية.

واعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف "تمكنت ظهر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".

وأوضح العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وشدد على أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".