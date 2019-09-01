دولة كبيرة تسجل موقفا نال اعجاب الحكومة اليمنية والاخيرة تتوعد الانفصاليين بمواجهة حازمة

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اعلن مسئول يمني اليوم الخميس، أن الحكومة ستواجه بكل حزم التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وأنها في ذات الوقت حريصة وملتزمة بدعوة السعودية للحوار وفقا لما جاء في بيان التحالف الصادر في 10 أغسطس ، جاء ذلك خلال لقاء مع مسئول ياباني في الرياض.

حيث استعرض وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم ، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن يوجي هاتوري، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود الحكومة الشرعية في إطار عملية السلام.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية ،جرى مناقشة موقف الحكومة اليابانية من قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتمديد لما يسمى بفريق الخبراء البارزين، مشيداً بموقف اليابان بالامتناع عن التصويت لدعم القرار في العام الماضي.

واكد بجاش على أهمية أن تنضم اليابان لبقية الدول الصديقة التي عارضت تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن، منتقداً التقرير الذي أصدره ما يسمى بفريق الخبراء والذي خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الياباني على دعم بلاده لوحدة اليمن واستقراره وأن اليابان ملتزمة بدعم يمن موحد ومستقر، كما أكد أن الحكومة اليابانية تدعم تتفهم موقف الحكومة اليمنية ازاء ملف حقوق الإنسان مشيدا بالجهود التي تبذلها اليمن للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.