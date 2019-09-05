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صعود مستمر للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني «تعرف على اسعار الصرف الآن»

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار الصرف اليوم الخميس 5/9/2019

الدولار 

شراء 596 

بيع599

السعودي

 شراء 155.5

 بيع 155.9

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