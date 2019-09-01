محمد ابن زايد يتحدث عن مارب وعلاقته الخاصة بالسعودية

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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نشر ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تغريدات عما أطلق عليه "غدر 4 سبتمبر"، والعلاقة مع السعودية فيما يخص الحرب في اليمن.

كما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تصريحات لابن زايد، التي قالها خلال افتتاحه حديقة "شهداء حرس الرئاسة"، في ذكرى حادث صافر في محافظة "مأرب"، الذي وقع يوم 4 سبتمبر/ أيلول 2015.

ووقع حادث صافر في مأرب بمعسكر اللواء 107 مشاة في منطقة صافر في محافظة مأرب شمالي اليمن، التي قتل فيها 45 جنديا إماراتيا، و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين، إضافة إلى 32 جنديا يمنيا.

وقال ابن زايد: "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة". وأضاف: "الهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات، واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأشار إلى أن "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية، وأرواحا نفيسة طاهرة". وتابع: "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب". وأتمّ قائلا: "تضحيات شهدائنا عظيمة، ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".