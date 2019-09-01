الخارجية الأمريكية تعترف بفضيحة من العيار الثقيل

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اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" ليتوجه بها إلى ميناء حيث يمكن احتجازها.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن برايان هوك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، قدم عرضًا بملايين الدولارات للقبطان الهندي أخليش كومار، بالبريد الإلكتروني، ليتوجه إلى بلد يمكن للولايات المتحدة الاستيلاء فيها على الناقلة بعد إطلاق سلطات جبل طارق سراحها الشهر الماضي.
وتم احتجاز السفينة أدريان داريا 1، التي كانت تسمى جريس 1، في جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتوجهها إلى سوريا لتسليم نفط. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "رأينا مقال صحيفة فاينانشال تايمز ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".
وأضافت أن الخارجية "أجرت اتصالات مكثفة مع العديد من قادة السفن وشركات الشحن التي تحذرهم من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية (في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني)".
وعلق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قائلاً إن "السلطات الأمريكية فشلت في القرصنة، وتحاول الآن إيقاف الناقلة بالرشوة".
وقال في تغريدة على "تويتر": "تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز التام، وتهدد الناس وتخيرهم بين تسليم النفط الإيراني إليها أو أنها تعاقبهم".
وردت مورغان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تغريدة ظريف مستخدمة نفس كلماته قائلة إن "إيران تلجأ إلى الابتزاز فهي تطالب أوروبا بالحصول على 15 مليار على أن ترد تلك الأموال من عائدات بيع النفط في المستقبل".