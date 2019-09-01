اول مديرية محررة بمحافظة صنعاء تحتفي بتكريم الطلاب المتميزين

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- صنعاء

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اقامت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء اليوم الاربعاء حفلاً تكريمياً للطلاب المتميزين في ختام المركز الصيفي الثالث الذي اقيم بمخيمات النازحين في الخانق.

وفي الحفل التكريمي الذي اقيم برعاية محافظ محافظة صنعاء اللواء/ عبدالقوي شريف، اوضح مدير مديرية نهم زبن الله المطري" ان اقامة مثل هكذا مراكز تعمل على انارة عقول الطلاب، واستغلال العطلة الدراسية.

واضاف المطري:" ان المخيمات تحصين لعقول الطلاب من ان يقعوا في منزلق الافكار الطائفية والعصبوية والسلالية والمناطقية، التي جرت اليمن الى مآلات خطيرة".

واعتبر مدير مديرية نهم ما تمر به اليمن من انقلابات في الشمال والجنوب لوجود الجهل في المجتمع وعدم التوعية.

من جانبه اشار مدير مكتب التربية والتعليم- صالح العزي ان اكثر من 400 طالباً وطالبة استفادوا من المركز الصيفي". منوهاً الى ان الطلاب تناولوا خلال المركز دروس تقوية لبعض المواد الدراسية وخاصة القران الكريم، مع اقامة انشطة ثقافية ورياضية".

واوضح العزي:" ان المركز هدف الى استغلال عطلة الطلاب بما يفيدهم علمياً وثقافياً ورياضياً، مع تشجيع وابراز مواهب الطلاب، فضلاً عن تخفيف معاناتهم في النزوح.

واشاد مدير مكتب التربية بدعم محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف لاقامة مثل هكذا انشطة.

وفي الحفل التكريمي الذي حضره مدير مكتب محافظ صنعاء نايف القيري وعدد من الشخصيات الاجتماعية القيت عدد من الفقرات الفنية نالت استحسان الحضور.