مدير صحة الجوف يفتتح قسم المختبر بمستشفى الغيل

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افتتح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف د.مياز اليوسفي، اليوم الاربعاء قسم المختبر بمستشفى الغيل، بمديرية الغيل بالمحافظة، برعايةكريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د ناصر باعوم، ومحافظ محافظة الجوف رئيس المجلس المحلي اللواء / أمين بن علي العكيمي.
وخلال التدشين، اطلع الدكتور اليوسفي على مستوى الأداء الطبي و الصحي في المستشفى، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي والصحي بمستشفى الغيل.
ودعا مدير صحة الجوف المنظمات المهتمة بالقطاع الصحي الى ضرورة تقديم الدعم والرعاية الطبية والصحية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمديريات المحافظة، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
من جانبه، رحب مدير مكتب الصحة بمديرية الغيل د. محمد حازب بمدير مكتب الصحة بالمحافظة والفريق المرافق له، منوها إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية ورفع مستوى سير العمل في المرافق الصحية بالمديرية.
حضر التدشين، مدير الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة د. عرفات البدوي، وعدد من مدراء الادارات ومنسقي البرامج بالمكتب