ضربات موجعة للحوثيين بـ«حجة»

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شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بان قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعات وآليات قتالية لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية حرض شمالي المحافظة.
وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، وتدمير آلية وطقمين للميلشيا.
وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة، في محيط مدينة حرض.
وخلفت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، وتدمير آلية للميلشيا.